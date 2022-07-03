Во вторник около Кабмина пройдет пикет против вырубки молодого леса

Природоохранные организации, возражающие против решения правительства, предусматривающего, что в Латвии владельцы лесов смогут вырубать более молодые деревья, проведут во вторник, 5 июля пикет в Риге перед зданием Кабинета министров. Об этом сообщает Rus.LSM.

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Разрешение на вырубку деревьев с меньшим диаметром стволов противоречит государственным интересам, потому что породит больше сплошных вырубок, создаст угрозу птицам и другим животным, уменьшит биоразнообразие, отмечается в пресс-релизе организаторов протестного мероприятия. К тому же не проведена оценка долгосрочного влияния такого шага на окружающую среду.

Латвийские "зеленые" обращают внимание общества на то, что утвержденные сейчас кабинетом Кришьяниса Кариньша поправки продвигались еще в 2017 году, но дважды под давлением общественности их удавалось остановить. Однако теперь правительство Латвии приняло их.

Нельзя также согласиться с аргументом, отмечают устроители пикета, будто решение правительства позволит в краткосрочной перспективе решить связанные с энергетикой проблемы (получить больше биомассы для отопления), указывают экоактивисты. Вырубка более молодых лесов, по их мнению, не повлияет заметно на стоимость щепы и опилочных гранул на местном рынке.

"Решение правительства основано не на заботе о населении Латвии, но принято под влиянием отдельных заинтересованных групп", — отмечается в пресс-релизе.

В знак протеста природоохранные организации запустили инициативу #100kailcirtes и призывают всех неравнодушных сограждан принять участие в пикете 5 июля.

Разрешение правительства лесовладельцам вырубать более молодые деревья вызвало глубокую тревогу у ряда специалистов, в частности, у Общества орнитологов.