Во вторник от Covid-19 привито почти 9000 латвийцев
Foto: F64

Во вторник, 4 мая, от Covid-19 в Латвии привито почти девять тысяч человек — почти половина от объема, запланированного на майские праздничные выходные. Об этом сообщает LETA со ссылкой на представителей Бюро вакцинации.

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С 1 по 3 мая прививку получили порядка 9800 человек, из них не менее 1411 — уже вторую дозу вакцины.

Одной дозой вакцины от Covid-19 в Латвии в настоящее время привиты 14% населения страны, завершили вакцинацию 2,87%, сообщила сегодня Национальная служба здравоохранения.

В целом первой дозой по состоянию на 4 мая был привит 267 641 человек, или 14,13% населения, второй — 54 325 человек, что составляет 2,87% населения.

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