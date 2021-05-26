Во вторник от Covid-19 привиты 14 624 человека
Foto: F64

Во вторник от Covid-19 привиты 14 624 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины вчера получили 4330 человек, вторую - 9462, а 834 человека были привиты вакциной "Johnson&Johnson", которая вводится один раз.

В целом первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили почти 446 000 человек, завершили процесс вакцинации около 200 000 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 23,6% населения, завершили вакцинацию 10,6%.

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LETA

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