Во вторник открыто движение по Деглавскому мосту

Во вторник, 23 ноября, восстановлено движение по рижскому путепроводу (мосту) Деглава. Масштабный ремонт обошелся в 14,9 млн евро, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Мост был возведен 55 лет назад. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные повреждения изношенных конструкций моста. В ходе второй очереди отремонтированы оставшиеся 16 опор и несущих конструкций, заменены деформационные швы, поврежденные опорные сети, восстановлено дорожное покрытие.

В результате реконструкции Деглавского путепровода была создана отдельная велосипедная полоса и расширен пешеходный тротуар. Планируется, что им смогут пользоваться и участники Праздника песни и танца, направляясь на близрасположенный стадион "Даугава". Также для удобства пешеходов построена лестница, которая позволит пройти на улицу Вагону и на территорию стадиона "Даугава" во время мероприятий.

Реконструкция путепровода на улице Августа Деглава началась в 2018 году. Строительные работы второй очереди начались 20 сентября прошлого года.

Затраты на строительство 1-й очереди составили 6,7 млн евро (с НДС), 2-й очереди — 8,2 млн евро (с НДС). Работы были выполнены в рамках проекта "Создание культурно-спортивного квартала возле Гризинькалнса", общие относимые затраты по которому составляют 48,7 млн евро, в том числе 37,5 млн евро из средств ЕФРР, 5,6 млн евро из государственного бюджета, 1,5 миллиона евро из средств самоуправления, 2,5 миллиона евро из других государственных источников и 1,7 миллиона евро из частных источников.

Работы по строительству Деглавского путепровода выполняло ООО Tilts, надзор за строительством осуществляло ООО Firma L4, а авторский надзор — ООО Inženierbūve.

Деглавский путепровод — это транспортный путепровод в Риге над железнодорожными линиями Земитаны — Шкиротава и Рига — Лугажи, который находится на улице Аугуста Деглава и соединяет центр Риги с Пурвциемсом.