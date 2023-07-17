Во вторник ожидается более облачная, ветреная и прохладная погода
Foto: LETA

Во вторник в Латвии похолодает, облачность усилится, ожидаются порывистый ветер, кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

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Местами как ночью, так и днем ожидаются кратковременные дожди. Больше осадков выпадет во второй половине дня в центральной и восточной частях страны, а с запада облачность уменьшится.

Ночью будет дуть слабый ветер, на побережье умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +13..+17 градусов.

В течение дня западный ветер усилится порывами до 10-15 метров в секунду, во время грозы порывами до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18..+23 градуса.

Во вторник в Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня будет больше солнца, пройдет кратковременный дождь. Ночью при слабом юго-западном ветре похолодает до +15 градусов; днем воздух прогреется до +21..+22 градусов, западный ветер усилится порывами до 14 метров в секунду.

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