Во вторник ожидается дождь, местами сильный

Во вторник на большей части территории Латвии пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
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Ветер будет дуть умеренно с юга, местами во время дождя порывами до 15 метров в секунду.
На солнце температура воздуха повысится до +14..+19 градусов.
В Риге также ожидается кратковременный дождь, временами сильный. Умеренный юго-восточный ветер сменится южным, юго-западным, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +17 градусов.
Погоду определяет циклон.
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