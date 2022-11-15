Во вторник ожидается дождь, на востоке страны – мокрый снег
Foto: DELFI

Вторник в Латвии будет преимущественно облачным, в большей части страны время от времени будет идти дождь, прогнозируют синоптики.

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На востоке страны осадков будет больше, местами там возможен и мокрый снег. Ожидается также дымка.

Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, а после обеда и к вечеру, начиная с севера страны, он перейдет в северный ветер. На Курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +4..+9 градусов.

В Риге также время от времени ожидается небольшой дождь, иногда из-за облаков будут светить лучи солнца, воздух прогреется до +8 градусов. После обеда и вечером будет дуть умеренный северный ветер, в Юрмале его порывы увеличатся до 16 метров в секунду.

Природу в Латвии определяет небольшой циклон, который передвигается на юг с Финского залива.

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