Во вторник появится солнце, но местами будет по-прежнему дождливо
Foto: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие сутки будет довольно тепло, но дождливо. Время от времени из-за облаков будет проглядывать солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ночью небо над Латвией затянет облаками, иногда будет идти дождь. Ночью также образуется туман, местами он будет густым и ухудшится видимость. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, ночью минимальная температура воздуха составит +1..+5 градусов.

Днем солнце будет временами просвечивать сквозь тучи, на востоке страны также ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Утром в некоторых районах по-прежнему будет наблюдаться туман. Слабый и умеренный западный ветер сохранится, но во второй половине дня станет слабее. Температура воздуха составит +2…+7 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, некоторое время также будет идти дождь. Ближе к утру в городе может образоваться туман. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, столбик термометра опустится до +2…+3 градусов.

Днем в Риге будет облачно, но уже во второй половине дня небо постепенно прояснится. В утренние часы по-прежнему будет идти дождь и мокрый снег, также возможно образование тумана. Ветер будет дуть западный, от слабого до умеренного, после обеда он стихнет. Температура воздуха поднимется до +3…+4 градусов.

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