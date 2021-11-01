Во вторник правительство будет дискутировать о "жизни после 15 ноября"

2 ноября в Кабинете министров состоится дискуссия о "жизни после 15 ноября" или же после нынешнего периода жестких ограничений, называемого локдауном. Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Он отметил, что правительство ранее приняло решение о возвращении после 15 ноября в "зеленый режим", который предусматривает меньшие ограничения для привитых и переболевших, однако во вторник Кабинет министров заслушает мнения экспертов о том, что следует поправить в таком регулировании.

Кариньш считает, что нынешняя ситуация с заболеваемостью отвечает математическим прогнозам, разработанным до локдауна. Заболеваемость минимально, но снизилась, и это означает, что спустя 14 дней может начать уменьшаться число пациентов в больницах.

Премьер-министр пояснил, что правительство приняло решение, которое предусматривает возвращение после локдауна к "зеленом режиму", и сейчас планируется придерживаться этой цели.

"Это не означает, что стране легко или системе здравоохранения легко, но сейчас, по данным, которые каждый день дополняются, выглядит, что то, что смоделировали наши специалисты математически, сбывается. Следующим шагом — через две недели — будет переход обратно в "зеленый режим", — сказал Кариньш.

Министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия) также отметил, что 15 ноября — важная дата, когда можно будет вернуться к условиям, существовавшим до введения комендантского часа и локдауна. После 15 ноября необходимо предоставить больше свободы, в том числе в экономической деятельности, тем, кто вакцинирован против Covid-19, поскольку они выполнили свои обязательства перед обществом.

Эглитис заявил, что сценарий возвращения к "зеленому режиму" с 15 ноября связан с тем, что наблюдаются высокие темпы вакцинации.

В свою очередь, министр внутренних дел Мария Голубева (AP!) сообщила, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) сообщил на заседании коалиции, что сейчас темп вакцинации в возрастной группе старше 60 лет возрос. А потому есть надежды на то, что через две недели общество станет более устойчивым к вирусу, подчеркнула глава МВД.

С другой стороны, вопросы, связанные с непривитыми людьми и ограничениями на них после 15 ноября, все еще обсуждаются экспертами Министерства здравоохранения и других отраслей. Поэтому, по мнению Кариньша, еще рано уточнять, какие дополнения к ограничениям могут быть введены для непривитых.



В понедельник Группа по оперативному руководству обсуждала регулирование после локдауна. На прошлой неделе министерствам было поручено подготовить предложения по внесению изменений в решение об объявлении чрезвычайного положения на период с 15 ноября по 11 января.

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