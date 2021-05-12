Во вторник прививки от Covid-19 получил 12 391 человек

Во вторник в Латвии прививки от Covid-19 получил 12 391 человек, и показатели вакцинации немного ниже, чем были на прошлой неделе, когда ежедневно прививались от 16 000 до 20 000 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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К настоящему моменту первую прививку получили 333 990 человек, процесс вакцинации завершили 88 502 человека, в том числе 1194 человека получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

Первую дозу вакцины получили 17,68% населения Латвии, обе дозы — 4,69% населения.

На сегодняшний день в Латвии использовано 422 492 дозы вакцин от Covid-19, в том числе 158 001 доза вакцины AstraZeneca, 170 318 — Pfizer/BionTech, 92 979 — Moderna и 1194 дозы вакцины Johnson&Johnson.

Вакцинацию прошли 20 336 медицинских работников, 32 792 человека старше 60 лет, 11 444 человека с хроническими заболеваниями, 8 456 сотрудников медицинских учреждений, 4 410 клиентов центров социального ухода, 3 459 сотрудников образовательных учреждений, 2261 сотрудник центров социального ухода и 2 841 человек из других групп повышенного риска.