Во вторник прививку от Covid-19 получили 2200 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник прививку от Covid-19 в Латвии получили 2200 человек, в том числе 2175 человек получили первую дозу вакцины, а 25 — вторую, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Это на 591 прививку больше, чем в понедельник.

Во вторник вакцинация от Covid-19 в Латвии проходила в 124 учреждениях, наиболее активными из которых были Veselibas centru apvieniba, Клиническая университетская больница им. Страдиньша и Veselibas centrs 4, где прививки получили соответственно 245, 233 и 137 человек.

Вчера в 1561 случае вакцину получили люди старше 60 лет. Первую или вторую дозу вакцины также получили 189 человек из других групп высокого риска, 175 человек с хроническими заболеваниями, 157 медицинских работников, 62 работников медучреждений и 20 работников центров социального ухода.

На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 68 111 человек, обе дозы — 18 053 человека. Всего в Латвии было сделано 86 164 инъекции вакцины от Covid-19.

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LETA

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LETA

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