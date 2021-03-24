Во вторник прививку от Covid-19 получили 5057 латвийцев

Во вторник, 23 марта, прививка от Covid-19 была сделана 5057 латвийцам. Для 384 человек это была вторая доза вакцины — они полностью прошли процесс вакцинации, сообщает LETA со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Число привитых за вчерашний день стало одним из самых больших за время процесса вакцинации в Латвии. Большинство (3250 человек) получивших вакцину во вторник были пожилыми людьми старше 60 лет.

На этой неделе число доступных в Латвии доз вакцин от Covid-19 достаточно, а вовлеченного в процесс вакцинации персонала — "более чем достаточно", заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Человеческие ресурсы на данный момент не являются ограничением. Единственным нашим ограничением сейчас может являться доступность вакцин", — подчеркнул Павлютс, добавив, что сейчас полученная на прошлой неделе партия вакцины AstraZeneca доставлена во все затребовавшие ее пункты вакцинации. Однако на следующей неделе темпы получения Латвией новых партий вакцин значительно уменьшатся. В апреле, как только поставки будут восстановлены в прежнем объеме, в стране начнется массовая вакцинация.