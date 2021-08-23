Во вторник Рижский музей авиации перевозит экспонаты под Скулте

24 августа самые большие экспонаты Рижского музея авиации будут перемещены в район Скулте, сообщила представитель аэропорта Rīga Лаура Кулакова. Именно в этом месте будет в дальнейшем располагаться музей.

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По ее словам, около 14.00 будет перемещен на новое место экспозиции — в район Скулте — самый крупный летательный аппарат.

Как сообщает агентство LETA, аэропорт Rīga и владелец частного Рижского музея авиации Виктор Талпа достигли договоренности о переносе музея на территорию в сторону Скулте. Земельный участок, который будет передан музею в долгосрочную аренду, принадлежит аэропорту и находится рядом с шоссе V14 Скулте-Яунмарупе.

Сначала аэропорт будет оказывать владельцу музея техническую поддержку по благоустройству территории и перемещению экспонатов. Затем Талпе придется вернуть финансирование, которое вложит аэропорт.

Музей авиации по предварительной договоренности должен был до 31 марта освободить используемую сейчас территорию рядом с центральным зданием международного аэропорта Rīga.

Освободить территорию необходимо в связи со строительством технического ангара airBaltic. Территория включена и в планы строительства Rail Baltica и новой вышки Latvijas gaisa satiksme.

По условиям контракта два года назад Талпа был официально предупрежден о том, что ему придется покинуть территорию. "Владелец знал, что эту территорию придется покинуть до официального предупреждения — переговоры о возможных решениях в различных форматах ведутся как минимум пять-шесть лет", — заявила ранее Кулакова.

Информация на сайте музея показывает, что официально он существует с 1997 года. Всего в музее почти 50 экспонатов, в том числе — коллекция советской авиационной техники. Коллекцию можно посмотреть по предварительной договоренности.