Во вторник скончались 32 человека с Covid-19, подтверждено 990 новых случаев

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди умерших три пациента в возрастной группе от 50 до 60 лет, шесть — от 60 до 70 лет, пять — от 70 до 80 лет, 18 — от 80 до 90 лет.

Во вторник сделано 12 334 теста на Covid-19, доля положительных результатов — 8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 73 859 человек, умерли 1395 человек.

По данным эпидемиологов, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 567,8 случая.

За минувшие сутки в больницы доставлено 77 больных Covid-19, в том числе восемь человека переведены в другие медучреждения, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В среду утром в больницах находятся 917 больных Covid-19, из них у 824 человек заболевание средней тяжести, 93 человека находится в тяжелом состоянии.

С начала пандемии Сovid-19 из больниц в Латвии выписано 7 025 человек, переболевших коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 109.