Во вторник скончались шесть человек с Covid-19, выявлено 313 новых случаев
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во вторник, 3 ноября, в Латвии выявлено 313 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались шесть человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки скончались три человека из возрастной группы 60-80 лет и три человека из возрастной группы 80-90 лет. В целом в Латвии умерло 85 человек с подтвержденным Covid-19.

За сутки из-за Covid-19 госпитализировано 24 человека, общее число находящихся в стационарах инфицированных коронавирусом в Латвии составляет 240 человек. Из них у 228 болезнь протекает в среднетяжелой форме, у 12 — в тяжелой. В целом из стационара выписано 489 латвийцев.

Всего во вторник в стране было выполнено рекордное суточное количество тестов на Covid-19. — 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека.

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 29 октября — 284.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

108

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод