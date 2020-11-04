Во вторник скончались шесть человек с Covid-19, выявлено 313 новых случаев

Во вторник, 3 ноября, в Латвии выявлено 313 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались шесть человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшие сутки скончались три человека из возрастной группы 60-80 лет и три человека из возрастной группы 80-90 лет. В целом в Латвии умерло 85 человек с подтвержденным Covid-19.

За сутки из-за Covid-19 госпитализировано 24 человека, общее число находящихся в стационарах инфицированных коронавирусом в Латвии составляет 240 человек. Из них у 228 болезнь протекает в среднетяжелой форме, у 12 — в тяжелой. В целом из стационара выписано 489 латвийцев.

Всего во вторник в стране было выполнено рекордное суточное количество тестов на Covid-19. — 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека.

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 29 октября — 284.