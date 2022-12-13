Во вторник утром в Латвии местами идет снег

Во вторник утром на большей части территории Латвии выпадет небольшой или умеренный снег, местами — в основном в Курземе — будет сильный снег, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Толщина снежного покрова на наблюдательных станциях в основном составляет 15-30 сантиметров, часть Курземе покрыта снегом толщиной до полуметра. Больше всего снега в Колке, Станде и Кулдиге — 34, 41 и 50 сантиметров соответственно.

С вечера понедельника самое большое увеличение толщины снежного покрова зарегистрировано в Лиепае — с 12 до 21 сантиметра.

Ветер дует от слабого до умеренного с юга, но в Курземе преобладает западный, северо-западный ветер. На западном побережье Курземе снова усиливается ветер и начинается метель.

Температура воздуха -4..-7 градусов, на западном побережье Курземе -2..-4 градуса.

В Риге облачно, небольшой снег, дует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-6 метров в секунду, температура воздуха -6 градусов. Толщина снежного покрова на станции наблюдений составляет 19 сантиметров — на шесть сантиметров больше, чем накануне.

Максимальная температура воздуха в понедельник составила от +0,3 градуса в Мерсраге до -5,4 градуса в Зосенах.

Самая высокая температура воздуха в Европе 12 декабря составила +24 градуса на южном побережье Испании. Самая низкая температура воздуха ночью для вторника -35..-37 градусов в Скандинавии и на севере России.