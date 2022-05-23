Во вторник в Болдерае не будет горячей воды

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и вовремя обнаружить возможные места повреждения сетей теплоснабжения, АО Rīgas siltums во вторник, 24 мая, проводит проверку котельных на улицах Керамикас 2А и Гобас 33А. В связи с этим не будет горячей воды в районе Болдерая.
Перед гидравлическими испытаниями теплоноситель заранее охлаждается до температуры ниже +45°С. Поэтому для части клиентов температура горячей воды может понизиться уже вечером предыдущего дня — то есть, сегодня.
Во время гидравлических проверок тепловые сети — это объекты повышенной опасности: давление теплоносителя в трубах составляет от 10 до 16 атмосфер.
Этим летом Rīgas siltums традиционно проводит гидравлические проверки во всех районах Риги. Соответственно, в дни таких проверок не будет подаваться горячей вода. Заранее ознакомьтесь с графиком проведения проверок:
- 29 июня — Вецмилгравис
- 5 июля — Зиепниеккалнс, Торнякалнс
- 12 июля — Даугавгрива
- 19 июля — Иманта, Золитуде, Ильгюциемс, Дзирциемс, Агенскалнс, Засулаукс, Шампетерис, Биерини, Плескодале, Клейсти
- 4 августа — Старая Рига, центр Риги, Кенгарагс, Дрейлини, Дарзциемс, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава, Межапарк, Гризинькалнс, Браса, Московский форштадт, Авоты, Румбула, Шкиротава, Скансте, Петерсала — Андрейсала, Закюсала.