Во вторник в Болдерае не будет горячей воды

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и вовремя обнаружить возможные места повреждения сетей теплоснабжения, АО Rīgas siltums во вторник, 24 мая, проводит проверку котельных на улицах Керамикас 2А и Гобас 33А. В связи с этим не будет горячей воды в районе Болдерая.

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Перед гидравлическими испытаниями теплоноситель заранее охлаждается до температуры ниже +45°С. Поэтому для части клиентов температура горячей воды может понизиться уже вечером предыдущего дня — то есть, сегодня.

Во время гидравлических проверок тепловые сети — это объекты повышенной опасности: давление теплоносителя в трубах составляет от 10 до 16 атмосфер.

Этим летом Rīgas siltums традиционно проводит гидравлические проверки во всех районах Риги. Соответственно, в дни таких проверок не будет подаваться горячей вода. Заранее ознакомьтесь с графиком проведения проверок: