Во вторник в больницы с признаками перегрева доставлены 33 человека

За минувшие сутки в больницы с признаками перегрева доставлены 33 человека, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

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По ее словам, чаще всего во всех возрастных группах жалобы были после длительного пребывания на солнце. Кроме того, пациенты отмечают, что они не получали достаточного количества жидкости в течение дня, не прекращали физической работы до тех пор, пока у них не возникали серьезные проблемы со здоровьем, такие как потеря сознания, слабость.

Витола отмечает, что пожилые люди должны более тщательно планировать свой день, чтобы избежать жары.

Она напомнила, что перегрев может возникнуть и после пребывания в жарком непроветриваемом помещении, в том числе в транспортном средстве, в раскаленной машине. Среди пострадавших были как маленькие дети, так и взрослые.