Во вторник в Курземе и Видземе местами продолжится сильный снегопад

Во вторник влияние циклона в Латвии сохранится, поэтому временами будет идти снег, местами в Курземе и Видземе — сильный, прогнозируют синоптики.

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Ночью и утром в Курземе будет больше осадков. Будет дуть слабый и умеренный переменный ветер. Температура воздуха понизится до -5..-10 градусов, на градус будет теплее на побережье Курземе.

Днем во многих районах страны сквозь тучи будет светить солнце. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, но на западном побережье Курземе ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 18-22 метров в секунду. Воздух прогреется до 0…-5 градусов.

Во вторник в Риге пойдет снег, облачность в разы уменьшится. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до -7 градусов; днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, столбик термометра прогреется до -3..-4 градусов.