Во вторник в Латвии - 1319 новых случаев Covid-19, умерли 24 человека

Во вторник, 28 декабря, в Латвии зарегистрировано 1319 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 24 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (13 человек), 90-99 лет (три человека). Среди умерших - 19 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 518 до 540,9 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 582 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 737 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 9906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 274 271 жителей Латвии, 4553 пациентов с коронавирусом скончались.