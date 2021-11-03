Во вторник в Латвии - 2718 новых случаев Covid-19, умерли 45 человек

Во вторник, 2 ноября, в Латвии зарегистрировано 2718 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 45 инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (четыре человека), 60-69 лет (десять человек), 70-70 лет (семь человек), 80-89 лет (двадцать человек), 90-99 лет (четыре человека). В числе умерших 41 человек не был вакцинирован от коронавируса или не завершил курс вакцинации, четыре человека были полностью вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1821 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 897 были вакцинированы.

После длительного роста, когда 30 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла 1801,2 случая на 100 000 жителей, за последние дни этот показатель немного снизился и составляет менее 1800 случаев. Вчера он составил 1746,9, сегодня увеличился до 1753,2 случая на 100 000 жителей.

Во вторник в Латвии проведено 27 316 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 224 513 человек, 3354 человек с этим заболеванием умерли.