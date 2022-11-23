Во вторник в Латвии 636 новых случаев Covid-19, умер один человек

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 636 новых случаев заражения Covid-19, получена информация о смерти одного пациента с коронавирусом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего во вторник было сделано 4056 лабораторных тестов на Covid-19, их них 15,7% оказались положительными.



Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился с 267,3 до 274,2 на сто тысяч человек. Семидневный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился со 126 до 132,9 на сто тысяч жителей.

Во вторник от коронавируса умер один человек в возрасте 60-69 лет.

Всего с начала пандемии в Латвии умерли 6084 пациентов с коронавирусом. Коронавирус лабораторно подтвердили 961 086 раз.

