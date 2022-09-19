Во вторник в Латвии будет идти дождь
Foto: LETA

Во вторник во многих местах в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни, гроза и град, прогнозируют синоптики.

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Небо будет частично затянуто тучами. Ветер будет дуть слабый, ночью и с утра местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха — +4..+9 градусов, на побережье до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+16 градусов.

В Риге во вторник время от времени будет идти дождь, возможны грозовые ливни. Ветер будет дуть слабый, температура воздуха — +9 ночью и до +14 днем.

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