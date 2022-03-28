Во вторник в Латвии будет идти снег

Во вторник, 29 марта, в большей части Латвии пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах страны образуется обледенение, прогнозируют синоптики.

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Во второй половине ночи снег ожидается в Видземе, а утром и днем — и в остальных регионах страны. Иногда из-за туч будет выходить солнце.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, скорость его порывов не превысит 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +1.-2 градусов, с утра в северной части Видземе ожидается мороз до -4 градусов. Днем температура воздуха будет -1..+4 градусов.

В Риге во вторник будет облачно, временами будет проясняться, также вероятен кратковременный снег. Умеренный западный, северо-западный ветер перейдет в cеверный ветер. Ночью и днем температура воздуха составит 0..+2 градусов.