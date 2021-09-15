Во вторник в Латвии против Covid-19 вакцинированы 3888 человек

Во вторник в Латвии против Covid-19 были вакцинированы 3888 человек, и уровень вакцинации по-прежнему остается низким, свидетельствует данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 1919 человек, вторую - 1925 человек, а 44 человека получили однократную вакцину "Johnson&Johnson" (J&J) или "Janssen". Вчера для вакцинации населения преимущественно использовалась вакцина "Pfizer"/"BioNTech".

С начала процесса вакцинации в Латвии использовано 1 564 884 доз вакцины, что позволило завершить процесс вакцинации 793 575 лиц. Завершившими курс вакцинации считаются люди, получившие либо обе дозы определенных вакцин, либо одну вакцину "Johnson&Johnson" (J&J) или "Janssen".

Вчера процесс вакцинации проходил в 194 медицинских учреждениях, при этом большинство людей были вакцинированы в АО "Veselības centru apvienība", ООО "Veselības centrs 4" и ООО "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

В основном вчера вакцинировались лица из неприоритетных групп, однако среди них все же был 541 пожилой человек, 288 лиц с хроническими заболеваниями, а также несколько десятков медиков и педагогов.

На сегодняшний день в Латвии использовано 926 230 доз вакцины "Pfizer"/"BioNTech", 287 936 доз "AstraZeneca", 238 640 доз "Moderna" и 112 078 доз "J&J".

Всего в Латвии первую дозу вакцины из двух получили 771 309 человек, а вторую - 681 497 человек. Еще 112 078 лиц привито вакциной J&J, которая вводится один раз.

По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии проживал 1 882 200 жителей, таким образом, на данный момент против "Covid-19" вакцинированы 46,93% населения, а процесс вакцинации завершен у 42,16%.

С середины лета темп вакцинации в Латвии по сравнению с рекордными по величине майскими показателями упал, а общее число вакцинированных на прошлой неделе сократилось до самой низкой отметки со второй половины марта. Минимальный недельный показатель количества введенных вакцин наблюдался на неделе с 29 марта, когда вакцинировались 26 199 человек. Важно, что в то время в Латвии получить вакцину еще не могли все желающие и лишь недавно началась вакцинация людей с хроническими заболеваниями.

Весной правительством была поставлена цель вакцинировать не менее 100 000 человек в неделю, и этого удалось достичь в течение месяца, на неделе с 10 мая. Недельный рекорд вакцинированных был установлен на неделе с 24 мая, когда вакцинировались 116 876 человек, то есть в день вводилось почти 17 000 вакцин.

Первый существенный спад темпа вакцинации был зафиксирован на неделе, когда Латвия отмечала праздник Лиго: в праздничную неделю вакцинировались менее 32 000 человек, после чего темп вакцинации восстановился на пару недель, превысив 55 000 эпизодов в неделю. Однако с 12 июля показатель вакцинации не превышал 38 189 человек в неделю.

Для использования в Европейском союзе в настоящее время одобрены четыре вакцины против "Covid-19": "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" и "J&J", но в Латвии вакцина "AstraZeneca" практически больше не используется из-за низкого спроса. В декабре 2020 года первыми в Латвии против "Covid-19" начали вакцинировать сотрудников крупных больниц, а массовая вакцинация населения началась в конце марта. В Латвии вакцины "Covid-19" доступны жителям с 12 лет.