Во вторник в Латвии проверят сирены тревоги
Foto: F64

Во вторник, 28 июня в Латвии на три минуты включат сирены тревоги. Это плановая проверка, причин для беспокойства нет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Сирены включат в период времени с 10.00 до 10.20.

На территории Латвии установлены 164 сирены тревоги, их звуковой сигнал слышен в радиусе около 1,5 километра.

Проверка сирен, предназначенных для оповещения жителей о природных или техногенных катастрофах либо их угрозе, проводится дважды в год. В дни, когда проводятся проверки сирен, поводов для беспокойства нет. В других случаях, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.

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