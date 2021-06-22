Во вторник в Латвии снова побиты температурные рекорды

Во вторник, 22 июня, третий день подряд в Латвии устанавливается рекорд жары, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В два часа дня температура воздуха на большей части территории страны достигла +29...+32 градуса.
Предыдущая самая высокая температура воздуха в Латвии 22 июня была зарегистрирована в 1936 году - +31,2 градуса.
Предыдущий рекорд жары 22 июня в Риге составлял +31,1 градуса, такая температура была зарегистрирована в 1917 году.
По всей стране действует красное предупреждение о сильной жаре и желтое предупреждение о высокой пожароопасности.
К двум часам дня в Латвии не образовалось ни одной грозовой тучи, поэтому предупреждение о грозе синоптики не объявили.
Как сообщалось ранее, в понедельник на большей части территории Латвии был побит рекорд жары 21 июня, на десяти метеостанциях - рекорд третьей декады месяца, на пяти - рекорд всего июня.
Самая высокая температура воздуха в понедельник составила +33,7 градуса в Даугавгриве и Павилосте.