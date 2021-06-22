Во вторник в Латвии снова побиты температурные рекорды

Во вторник, 22 июня, третий день подряд в Латвии устанавливается рекорд жары, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В два часа дня температура воздуха на большей части территории страны достигла +29...+32 градуса.

Предыдущая самая высокая температура воздуха в Латвии 22 июня была зарегистрирована в 1936 году - +31,2 градуса.

Предыдущий рекорд жары 22 июня в Риге составлял +31,1 градуса, такая температура была зарегистрирована в 1917 году.

По всей стране действует красное предупреждение о сильной жаре и желтое предупреждение о высокой пожароопасности.

К двум часам дня в Латвии не образовалось ни одной грозовой тучи, поэтому предупреждение о грозе синоптики не объявили.

Как сообщалось ранее, в понедельник на большей части территории Латвии был побит рекорд жары 21 июня, на десяти метеостанциях - рекорд третьей декады месяца, на пяти - рекорд всего июня.

Самая высокая температура воздуха в понедельник составила +33,7 градуса в Даугавгриве и Павилосте.