Во вторник в Латвии - свыше 11 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 20 человек

Во вторник, 15 февраля, в Латвии подтверждено 11 425 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 20 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (семь человек), 90-99 лет (четыре человека). Среди умерших - 12 человек не прошли или не завершили курс вакцинации, восемь человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос с 6976,4 до 7019,5 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 4206 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7219 были вакцинированы.

Вчера была сделано 24 550 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 545 296 жителей Латвии, умерли 5061 человек с Covid-19.