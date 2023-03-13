Во вторник в Латвии — теплая, сырая и ветреная погода

Во вторник, 14 марта, в Латвии будет преимущественно облачно, будет наблюдаться дымка, местами пройдут дожди, на востоке страны в начале ночи также ожидаются снег и метель, прогнозируют синоптики.

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Уже ночью воздух станет теплее, а максимальная температура во вторник составит +5..+11 градусов. В последний раз воздух был таким теплым в первый день года, когда Даугавпилс побил январский рекорд тепла по всей стране — +11,1 градуса.

Проселочные дороги, покрытые сугробами, под воздействием дождя станут особенно скользкими. При быстром таянии снега образуются большие лужи и возможное затопление нижних участков.

Ветер южный, юго-западный, будет дуть порывами со скоростью 14-19 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду. Днем ветер немного утихнет.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности из-за сильного ветра на западном побережье Курземе и на побережье Северной Видземе.

В Риге во вторник небо будет затянуто тучами, временами ожидаются дожди и туман. Будет дуть южный ветер с порывами до 13 метров в секунду, ночью — до 16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +6 градусов ночью и +10 градусов днем.