Во вторник в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2733 теста на Covid-19, выявлено 12 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По информации эпидемиологов, пятеро заболевших являются контактными лицами, источник заражения семерых выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.