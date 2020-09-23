Во вторник в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2733 теста на Covid-19, выявлено 12 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, пятеро заболевших являются контактными лицами, источник заражения семерых выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

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