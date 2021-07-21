Во вторник в Латвии выявлено 62 новых случая Covid-19, умерли два человека
Foto: LETA

Во вторник, 20 июля, в Латвии выявлено 62 новых случая Covid-19, умерли два больных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Один скончавшийся пациент входил в возрастную группу 40-49 лет, другой - в возрастную группу 60-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей в Латвии увеличился с 28,5 до 29,2 случая.

Во вторник сделано 6771 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 300 человек. За время пандемии умерли 2549 человек, зараженных коронавирусом.

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