Во вторник в Лиепайский порт прибудет паром с репатриированными жителями Латвии

Министр сообщения Талис Линкайнс (НКП) разрешил во вторник в Лиепайский порт прибыть парому из Германии с репатриированными жителями Латвии, сообщает LETA. В ночь с понедельника на вторник вступит в силу запрет на международные пассажирские перевозки в пределах Латвии.

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На этом пароме смогут прибыть в Латвию жители, застрявшие на границе Литвы и Польши, сообщил Линкайтс в эфире “Delfi TV с Янисом Домбурсом”.

Министр сообщения отметил, что перед тем как издать запрет на международные пассажирские перевозки, ведомство выяснило число латвийских автобусов и поездов, находящихся за границей. Дата запрета выбрана с расчетом, что все они успеют вернуться в Латвию.

Если же по каким-то причинам рейсы не успеют до полуночи, то министр сообщения может сделать для них исключение и разрешить вернуться домой. Каждое разрешение надо будет согласовать с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения.

Те, кто оказался за пределами Латвии с туроператором, должны обратиться к туроператору. Для них будут организованы чартерные рейсы.

Как уже сообщалось, с 17 марта Латвия отменяет все международные пассажирские перевозки, кроме тех, что получат специальное разрешение от Министерства сообщения. Жители, не успевшие вернуться до 17 марта, должны зарегистрироваться в Консульском регистре через портал latvija.lv. МИД организует их репатриацию.