Во вторник в некоторых регионах возможны разрушительные грозы
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Во вторник по всей Латвии по-прежнему действует красное предупреждение об очень сильной жаре, а во второй половине дня и вечером местами возможны разрушительные грозы, о чем синоптики объявят отдельное предупреждение.

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Согласно прогнозам Европейского экспериментального центра прогнозирования бурь, грозы в центральных и восточных регионах страны могут сопровождаться сильным дождем, крупным градом, разрушительными порывами ветра, а также смерчами.

Грозовые облака могут образоваться во второй половине дня, вечером и в ночь на среду. Ожидается, что грозы будут локальными и затронут лишь небольшую часть территории.

Во вторник будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха составит +28…+33 градуса.

В Риге температура во вторник составит +32 градуса, возможен кратковременный дождь, с небольшой вероятностью — сильная гроза.

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LETA

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LETA
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