Во вторник в правительство будет подана информация о готовности ужесточить ограничения

Во вторник правительству будет предоставлена информация о готовности ввести более жесткие ограничения, подтвердили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 несколько рабочих групп экспертов в настоящее время изучают вопросы, связанные с потенциально более строгими ограничениями.

В свою очередь группа оперативного управления во главе с директором Госканцелярии Янисом Цитковскисом в понедельник обобщит и обсудит выводы этих рабочих групп.

Планируется, что группа оперативного управления подготовит информацию для правительства о готовности ввести в Латвии так называемую "концепцию D+", которая предусматривает более строгие требования эпидемиологической безопасности.

В настоящее время точно не известно, какие предложения группа оперативного управления предложит правительству, но окончательное решение о конкретных ограничениях и необходимости их введения будет принимать Кабинет министров.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил агентству LETA, что группа оперативного управления и эксперты, основываясь на ранее обсуждавшейся "концепции D+", срочно должны подготовить список более строгих ограничительных мер, если в Латвии заболеваемость Covid-19 продолжит расти.

Следовательно, убежден министр, дальнейшее ослабление мер эпидемиологической безопасности в настоящее время невозможно.

"Мы не должны допустить, чтобы события Эстонии повторились в Латвии", — подчеркнул Павлютс.

Центр профилактики и контроля заболеваний сегодня повторно сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться. По данным центра, рост заболеваемости "Сovid-19" по сравнению с началом апреля составил 35,5%, в последнюю неделю по сравнению с двумя предыдущими — 11,4%. "Ситуация еженедельно ухудшается", — говорится в сообщении центра.

6 мая в Латвии было выявлено в общей сложности 1036 новых случаев заражения Covid-19, что является самым большим количеством случаев за одни сутки с февраля — 20 февраля было диагностировано более 1000 случаев заражения Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости в Латвии после недавних майских праздников также вырос — с 416,6 случая на 100 000 жителей позавчера до 435,1 случая вчера.

26 марта Кабинет министров принял к сведению разработанные секретариатом совета по управлению кризисом критерии введения локдауна в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. Так называемая "концепция D+" предусматривает введение локдауна при соблюдении одного из нескольких критериев. Ранее Латвия уже была близка к тому, чтобы соответствовать определенному критерию 14-дневного роста кумулятивного показателя на 100 000 жителей — то есть, если кумулятивный показатель вырастет на 20%, будет необходимо принимать решение о введении локдауна.