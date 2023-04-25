Во вторник в Риге из-за забастовки закрыты 34 учебных заведения, сообщила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель департамента общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа.

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Большинство закрытых учреждений — дошкольные. Некоторые учебные заведения продолжают работу частично.

Как отметила Петеркопа, надежды возлагаются на то, что на переговорах между педагогами и правительством будут достигнуты конструктивные решения. В то же время она отметила, что необходимо думать о детях и качестве образования.

Как сообщалось, сегодня продолжается трехдневная забастовка, организованная Латвийским профсоюзом образования и науки (ЛПРОН). По данным профсоюза, в забастовке планируют принять участие около 20 000 работников образования, но не все будут бастовать три дня.

В понедельник в Риге состоялось многотысячное шествие протеста учителей, а сегодня ЛПРОН продолжит переговоры с Министерством образования и науки о выполнении забастовочных требований.