Во вторник в Риге пройдут учения по нейтрализации утечки опасного вещества: жителей просят не волноваться

Во вторник, 25 августа, на ул. Крустпилс в Риге пройдут учения Пожарно-спасательной службы, в ходе которых будет отыгран сценарий ситуации с утечкой опасного химического вещества на железной дороге и ликвидацией последствий такой аварии.

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Согласно легенде учений, из цистерны железнодорожного состава произошла утечка дизельного топлива. Действия по отработке реагирования на случившееся будут проходить по адресу ул. Крустпилс, 22. На место прибудут различные оперативные транспортные средства, в связи с чем жителей просят не волноваться, увидев такую картину.