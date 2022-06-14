Во вторник в Риге в усиленном режиме будет работать водооткачивающая техника
Foto: LETA

Учитывая распространенное предупреждение о сильных ливнях, во вторник, 14 июня в Риге в усиленном режиме будет работать водооткачивающая техника, сообщили в Рижской думе.

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В случае необходимости 10 спецединиц техники готовы выехать на улицы столицы и откачивать воду там, где это сильно затрудняет движение. Сообщать о больших лужах жителей призывают в Центр управления движением РД по телефону 80003600 или на электронную почту rdsvc@riga.lv.

Водителей призывают выбирать соответствующую погодным условиям скорость, заботиться о безопасности пешеходов, соблюдать дистанцию и не производить резкие маневры.

Как сообщалось, из-за сильного дождя в Риге действует желтое предупреждение. В течение дня интенсивность осадков снизится. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +15 градусов.

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