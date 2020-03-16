Во вторник в Вентспилс придет паром из Швеции с латвийскими репатриантами

Министр сообщения Талис Линкайтс разрешил войти в Вентспилсский порт парому из Швеции, который репатриировал жителей Латвии. Он войдет в порт во вторник, 17 марта, после того как в силу вступит запрет на пассажирское сообщение.

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Принадлежащий шведскому оператору Stena line паром выйдет из Нюсенхамна и прибудет в Вентспилс во вторник утром.

Ранее сообщалось, что 17 марта в Лиепайский порт из Травемюнде (Германия) прибывает пассажирский паром Stena Gothica с 71 пассажиром и грузами. На пароме будут доставлены репатриированные жители Латвии.

По данным пресс-центра Лиепайского самоуправления, при содействии Центральной лаборатории прямо на месте всех прибывших подвергнут проверкам, включая тест на Covid-19. Пассажирский терминал Лиепайского порта будет закрыт для встречающих.

С 17 марта Латвия прекращает все пассажирские перевозки через аэропорты, порты, а так же с помощью автобусов и поездов. Исключение будет оставлено только для военного транспорта и государственных самолетов. С 17 марта запрещено перемещение людей и транспортных средств через внешние границы ЕС. Исключение будет оставлено только для латвийцев, желающих вернуться на родину, и для иностранцев с видом на жительство. Кроме того, иностранцы смогут выехать из страны.

Те латвийцы, которые захотят вернуться в Латвию после 17 марта, должны зарегистрироваться в Консульском регистре с помощью портала Latvija.lv. Связаться с консульским департаментом можно по телефону +371 26337711.