Во вторник вечером над Ригой пролетят истребители: жителей призывают не волноваться

По информации Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), сегодня вечером над Ригой на небольшой высоте пролетят истребители союзников.
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В этой связи НВС призывает рижан отнестись к полетам с пониманием и не беспокоиться.
Ранее представители НВС указывали, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.
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