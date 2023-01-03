Во вторник вечером над Ригой пролетят истребители: жителей призывают не волноваться
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По информации Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), сегодня вечером над Ригой на небольшой высоте пролетят истребители союзников.

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В этой связи НВС призывает рижан отнестись к полетам с пониманием и не беспокоиться.

Ранее представители НВС указывали, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

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