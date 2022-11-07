Во вторник во многих районах Латвии ожидаются дожди

По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии будет облачно, во многих районах ожидаются дожди.
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Ночью больше осадков будет в Курземе, днем — на юге страны. Местами также будет дымка.
Температура воздуха ночью +5..+10 градусов, днем +8..+12 градусов.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду.
Во вторник в Риге ожидается дождь, ветер умеренный с юго-запада. Температура воздуха ночью повысится до +8 градусов, днем до +11 градусов.
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