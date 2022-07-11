Во вторник во многих районах ожидаются сильные дожди с порывистым ветром
Foto: LETA

Во вторник циклон принесет в Латвию сильный дождь и ветер, местами также ожидается гроза, прогнозируют синоптики.

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Дождь начнется ночью с востока страны. В Курземе ночью и утром осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +13…+18 градусов.

Днем по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Северный, северо-западный ветер в центральной и западной части страны усилится порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье до 21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18…+23 градуса.

В Риге во вторник будет облачно, ожидается кратковременный дождь, возможны сильные дожди и грозы. Утром и днем скорость северного ветра порывами составит 20 метров в секунду. Температура воздуха утром понизится до +17 градусов, днем повысится до +21 градуса.

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