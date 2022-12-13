Во вторник водители снова смогут бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом
Foto: LETA

13 декабря — второй день подряд водители смогут бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом при предъявлении действительного свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщили в Управлении коммуникации Рижской думы.

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Решение принято в связи с прогнозами метеорологов о предстоящей метели, чтобы снизить интенсивность движения во время или после сильного снегопада, облегчив тем самым работу дорожно-эксплуатационной техники.

Документом, действительным для проезда в общественном транспорте, будет считаться свидетельство о регистрации легкового транспортного средства, или технический паспорт, которые необходимо предъявить только при контроле. В думе подчеркивают, что показывать техпаспорт водителю транспортного средства не нужно.

Данной опцией может воспользоваться любое совершеннолетнее лицо, при этом не обязательно иметь при себе водительское удостоверение. Регистрационное удостоверение подтверждает, что конкретное транспортное средство в данный момент не используется, что и является целью муниципалитета.

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