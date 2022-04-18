Во вторник воздух прогреется до +15 градусов

После обеда температура воздуха в Латвии поднимется до +11..+15 градусов, на Курземском побережье – до +7..+9 градусов, прогнозируют синоптики.
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Будет сухо и солнечно, местами на юге и севере страны будет более облачно.
Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер, днем его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.
В Риге во вторник весь день будет солнечно, с северо-востока будет дуть умеренный ветер. Температура воздуха ночью будет +3, днем до +15.
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