Во вторник воздух прогреется до +30..+34 градусов. Грозы — возможны

13 июля в Латвии температура воздуха будет на градус выше, чем в понедельник. Чуть прохладнее будет местами на побережье.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. После обеда и вечером местами ожидаются грозы с ливнем и порывистым ветром, возможны шторм и град.

Преимущественно будет дуть слабый восточный ветер. Минимальная температура в ночь на вторник будет колебаться в пределах +17..+23 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь и гроза, ветер будет дуть преимущественно с востока. Ночью температура воздуха в столице опустится до +21..+23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +32.

Как уже сообщалось, до пятницы, 16 июля, по всей стране будет действовать красное предупреждение об экстремальной жаре.