Во вторник возможны рекорды тепла, местами пройдут дожди

Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +14…+19 градусов, местами на побережье будет прохладнее, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что на нескольких наблюдательных станциях будет побит рекорд тепла 11 апреля. Скорее всего, не будет улучшен национальный рекорд — 11 апреля 1967 года в Даугавпилсе было зарегистрировано +21,3 градуса.

Местами пойдет кратковременный дождь, во второй половине дня и вечером облачность усилится. Грозы более вероятны в северной и восточной частях страны.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, во время грозы порывами до 15 метров в секунду.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода, но возможен кратковременный дождь. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +19 градусов. Рекорд тепла 11 апреля для столицы составляет +19,2 градуса.