Во вторник выявлено 244 новых заболевших Covid-19, пять человек скончалось

За минувшие сутки проведено 12 810 тестов на Covid-19, результаты 244 из них были положительными. Получена информация о пяти скончавшихся.

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Один из умерших принадлежал к возрастной группе 60-69 лет, один — 70-79 лет, три — 80-89 лет.

Доля положительных результатов составила 1,9%. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 183,7 случая на 100 000 жителей.

Число госпитализированных сократилось до 339. За сутки было госпитализировано 38 человек с коронавирусом, 41 человек был выписан. 61 пациент находится в тяжелом состоянии, 278 — в среднетяжелом.

Из больниц с начала пандемии выписался 13 661 человек.

Всего в Латвии Covid-19 заболело 135 388 человек. Скончалось 2428 заболевших, за последние недели выявлено 2478 новых случаев, остальные считаются переболевшими.