Во вторник выявлено 645 новых заболевших Covid-19

За минувшие сутки в Латвии проведено 4027 лабораторных теста на коронавирусную инфекцию, подтверждено 645 случаев заболевания.

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Процент положительных результатов теста — 16%, двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась до 386,2 случая на 100 000 жителей.

Информации о новых умерших не поступало, а с начала пандемии в Латвии умерло 6056 инфицированных.

С начала пандемии в Латвии заболело 953 337 человек, за последнюю неделю, по подсчетам LETA — 3351 человек.