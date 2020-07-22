Во вторник выявлено четыре новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1613 тестов на Covid-19 и зарегистрировано четыре новых случая заболевания. Два человека вернулись из-за границы, еще два пациента были в контакте с ранее заболевшими, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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С начала пандемии сделано 185 223 теста на Covid-19, заболели 1197 человек. К настоящему моменту выздоровели 1045 пациентов. От Covid-19 скончался 31 человек, или 2,6% от выявленных заболевших.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки не госпитализирован ни один заболевший Covid-19. В больницах лечатся два пациента с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 188 пациентов.