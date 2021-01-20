Во вторник выявлены 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки выявлены 1088 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 20 человек.

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Один скончавшийся был в возрасте от 30 до 35 лет, в возрастной группе 60-70 лет умерли семь человек, в группе 70 - 80 лет - пять скончавшихся, в группе 80 - 90 лет - шесть умерших, и один скончавшийся был в возрасте от 95 до 100 лет.

Всего за сутки проведены 12 732 анализа на коронавирус, доля положительных результатов составила 8,5%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 57 808 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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