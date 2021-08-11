Во вторник выявлены 120 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 120 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Сообщений о новых смертях не поступало.

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Из 120 заболевших 100 или 83% не были привиты либо не закончили курс вакцинации, а 20 были привиты.

Всего во вторник проведены 7590 анализов на Covid-19, из них позитивный результат показали 1,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 55,8 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 139 707 человек.